Изучением каких проблем занимается наука экология?
Другие предметы
Изучением каких проблем занимается наука экология?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Экология связана со многими другими науками именно потому, что она изучает организацию живых организмов на очень высоком уровне, иследует связи между организмами и их средой обитания.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Найди и выпиши омонимы.обьясни их значения. шел деревней дождь косой,дед косил его косой.накосить не накосил,только выбился из сил.
Математика
Скорость одного пешехода 4 километров в час а скорость другого пешехода 6 километров в час За какое время каждый пешеход может пройти 12 км
Математика
Расстояние между городами 432 м. Сколько времени потребуется автомобилю на проезд ??уда и обратно, если скорость автомобиля в одном направлении 54 ...
Обществознание