Найди и выпиши омонимы.обьясни их значения. шел деревней дождь косой,дед косил его косой.накосить не накосил,только выбился из сил.

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Найди и выпиши омонимы.обьясни их значения. шел деревней дождь косой,дед косил его косой.накосить не накосил,только выбился из сил.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(Дождь)косой-дождь идущий с наклоном.(Косил)его косой.Коса-орудие труда.
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