Помогите, пожалуйста. Отношение западников и славянофилов к сословному строю.

Гость: Гость:

И западники, и славянофилы отрицали революционные способы переустройства страны, возлагая главные надежды на силу общественного мнения и готовность власти к преобразованиям. Славянофилы считали необходимым отменить крепостничество, восстановить утраченную связь народа и самодержавной власти, возродить Земские соборы, поддержать крестьянскую общину, освободить ее от опеки помещиков и чиновников.