Помогите, пожалуйста. Отношение западников и славянофилов к сословному строю.

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Помогите, пожалуйста. Отношение западников и славянофилов к сословному строю.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
И западники, и славянофилы отрицали революционные способы переустройства страны, возлагая главные надежды на силу общественного мнения и готовность власти к преобразованиям.  Славянофилы считали необходимым отменить крепостничество, восстановить утраченную связь народа и самодержавной власти, возродить Земские соборы, поддержать крестьянскую общину, освободить ее от опеки помещиков и чиновников.
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