7a/6c-49a^2+36c^2/42ac+6c-49a/7a при а=71 с= 87
Алгебра
7a/6c-49a^2+36c^2/42ac+6c-49a/7a при а=71 с= 87
Ответ(ы) на вопрос:
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497/522+272484/259454+2957/497=0.95+1.05+5.94=7.94
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