Почему группа собственных имен существительных получила такое название?есть ли группа несобственных существительных?прочитай отрывок. предметы реального мира назвали (нарекли )слова -именами существительными.от глагола наречь ...

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Почему группа собственных имен существительных получила такое название?есть ли группа несобственных существительных?прочитай отрывок. предметы реального мира назвали (нарекли )слова -именами существительными.от глагола наречь получила название большая группа нарицательных имен существительных:река,девченка,город,небо.для наименования единичных предметов(лиц)используются собственные имена существительные:медянка,полина,москва. как называется группа имен существительных,которые не являются собственными?выпиши ответ на этот вопрос?

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