Помогите плз с действиями 128×430-6795+675-2252625÷375+4834071
Математика
Помогите плз с действиями 128×430-6795+675-2252625÷375+4834071
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
128 × 430 – 6795 + 675 – 2252625 / 375 + 4834071 = 4876984 128*430=55040 2252625/375=6007 55040-6795=48245 48245+675=48920 48920-6007=42913 42913+4834071=4876984
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