Поставь знаки действие.5 5 5 5=50... 5 5 5 5=100. 5 5 5 5=150. 5 5 5 5=250

Математика
Поставь знаки действие.5 5 5 5=50... 5 5 5 5=100. 5 5 5 5=150. 5 5 5 5=250
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Ашаордрьмшплпосапррррр
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