3 класс. рассказ в восемь строчек, про рыбалку, со словом вдруг.

Литература
3 класс. рассказ в восемь строчек, про рыбалку, со словом вдруг.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Я часто вспоминаю случай, когда мы с папой ездили на рыбалку. Это было летом. Мы приехали на озеро, где было много рыбаков. Местные жители сказали, что в этом озере много рыбы. И действительно, было видно, как рыба плещется. Мы забросили удочки и папа сразу поймал маленького карася, потом второго, а я все сидел и ждал свой улов. Вдруг у меня заклевало. Я стал подсекать и тянуть. Рыба была большая, но вытянув удочку на берег, оказалось, что я поймал старый, рваный ботинок.
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