3 класс. рассказ в восемь строчек, про рыбалку, со словом вдруг.

Гость: Гость:

Я часто вспоминаю случай, когда мы с папой ездили на рыбалку. Это было летом. Мы приехали на озеро, где было много рыбаков. Местные жители сказали, что в этом озере много рыбы. И действительно, было видно, как рыба плещется. Мы забросили удочки и папа сразу поймал маленького карася, потом второго, а я все сидел и ждал свой улов. Вдруг у меня заклевало. Я стал подсекать и тянуть. Рыба была большая, но вытянув удочку на берег, оказалось, что я поймал старый, рваный ботинок.