3 класс. Выпиши словосочетания с выделенными словами из 1-го предложения вместе с ??адежными вопросами.
Русский язык
3 класс. Выпиши словосочетания с выделенными словами из 1-го предложения вместе с ??адежными вопросами.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мимо ( чего?)забора ,шляпа из ( чего?) из помидора
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