Какой длины получился бы ряд из плотно уложенных кубиков объемомо по 1см3 каждый ,взятых в таком количестве ,сколько их содержиться в 1м3
Физика
Какой длины получился бы ряд из плотно уложенных кубиков объемомо по 1см3 каждый ,взятых в таком количестве ,сколько их содержиться в 1м3
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 000 000 см = 10 000 м
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