Какой длины получился бы ряд из плотно уложенных кубиков объемомо по 1см3 каждый ,взятых в таком количестве ,сколько их содержиться в 1м3

Физика

Какой длины получился бы ряд из плотно уложенных кубиков объемомо по 1см3 каждый ,взятых в таком количестве ,сколько их содержиться в 1м3

Автор: Гость