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3. пажалуста памагите
Алгебра
3. пажалуста памагите
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Иди учи русский! Стыдно должно быть,что живёшь в России, а языка не знаешь.
Спасибо
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