Антитеза в стихе соловьи
Литература
Антитеза в стихе соловьи
Ответ(ы):
Гость:
Почему крестьяне решили не ставить в роще силков и сетей для соловьев. Иносказательный смысл в «Соловьях» открывается в финале в прямом обращении к детям: запомните, что и соловьям нужно дать где-нибудь отдохнуть в безопасности, а вот для бедных людей, измученных податями и рекрутчиной, таких мест нет: А если б были для людей Такие роши и полянки, Все на руках своих детей Туда бы отнесли крестьянки... это и есть антитеза. в этом стихотворении противопостовляется добро злу
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