Назовите главную особенность рельфа Южной Америки?

Гость: Гость:

По ха- рактеру геологического строения и особенностям современного релье- фа Южная Америка разделена на две разнородные части: на востоке представлена древняя, докембрийская Южно-Американская платфор- ма; на западе - активно развивающийся с начала палеозоя складчатый пояс Анд. Приподнятым участкам платформы - щитам - соответствуют в рельефе Бразильское и Гвианское нагорья. Их поднятие сопровожда- лось образованием отдельных плато и горных хребтов с крутыми, поч- ти вертикальными склонами. Наиболее приподнятой и расчлененной оказалась восточная часть Бразильского нагорья, где возникли глыбо- вые горы - сьерры. Высшая точка Бразильского нагорья - массив Бан- дейра (2890 м). Прогибам Южно-Американской платформы соответствуют гигант- ские низменные равнины - Амазонская, Оринокская, система внутрен- них равнин и плато (Пантанал, Гран-Чако, Ла-Платская), занимающих прогиб межу Андами и Бразильским и Гвианским нагорьями. Амазо- ния занимает огромную заболоченную низменность от Анд до Атлан- тического океана площадью свыше 5 млн. км2. Андийский Запад представляет собой одну из высочайших горных систем земного шара. По высоте она уступает лишь Тибетско-Гима- лайской горной стране. Двадцать вершин Анд поднимаются на высоту более 6 тыс. м. Самая высокая из них - г. Аконкагуа (6960 м) находится в Чилийско-Аргентинских Андах. Но зато Анды (Южно-Американские Кордильеры) - самая длинная горная цепь планеты (около 9 тыс. км). Формирование Анд началось еще в палеозое, в герцинскую складча- тость. Но основное горообразование связано в Андах с альпийской складчатостью. Особенно сильные орогенические процессы происхо- дили в мелу. В результате складчатости в меловой период была сфор- мирована Западная (Главная) Кордильера от Колумбии до Огненной Земли. В период альпийского орогенеза древние герцинские структуры были разбиты на отдельные гигантские блоки и некоторые из них были приподняты на значительные высоты (высокогорные плато Централь- ных Анд). И в настоящее время Анды продолжают формироваться. Об этом свидетельствуют извержения многочисленных вулканов (Чимбо- расо, Котопахи, Уаскаран и др.) и сильнейшие катастрофические зем- летрясения (1960 г. - в Чили, 1970 г. - в Перу и др.). Вдоль западного побережья Южной Америки почти на 5 тыс. км тянется Перуанский желоб, к которому приурочены эпицентры современных землетрясе- ний. Они вызывают гигантские морские волны - цунами, пересекаю- щие с востока на запад весь Тихий океан. Средняя высота рельефа юж- но-американского материка составляет 580 м. Это ниже, чем в Азии, Северной Америке и Антарктиде, но выше, чем в Европе и Австралии. Недра Южной Америки богаты полезными ископаемыми. Их рас- пространение в пределах материка тесно связано с геологическим строением. Богатейшие Южная Америка расположена преимущественно в экваториальных и тропических широтах Западного полушария. По форме напоминает гигантский треугольник с основанием в северной части и приэкваториальных широтах и вершиной на юге - в умеренных широтах. Наибольшей ширины - более 5000 км - материк достигает под 5° ю.ш. Южная Америка почти полностью изолирована от других матери- ков. С запада ее омывают воды Тихого океана, с востока и севера - Антлантического. На юге широкий пролив Дрейка отделяет Южную Америку от Антарктиды. На севере материк омывается водами Кариб- ского моря. Лишь узкий Панамский перешеек, через который в начале XX века был прорыт судоходный Панамский канал, соединяет Южную Америку с Северной. По зоне Панамского канала чаще всего условно проводят границу между Северной и Южной Америкой. Площадь Южной Америки с островами составляет 17,8 млн. км2. По величине территории она занимает четвертое место среди конти- нентов Земли. К Южной Америке относятся Фолклендские (Мальвин- ские) острова, лежащие на шельфе Атлантического океана, а также острова Тринидад и Тобаго. В Тихом океане к Южной Америке тяго- теют Галапагосские острова, Хаан-Фернандес и прибрежный архипе- лаг Чонос с крупным островом Чилоэ. Узкий и длинный (примерно)