Сила тока, потребляемого лампой, равна 0.3 А. Какой заряд протемчёт через лампу 10 ми???
Физика
Сила тока, потребляемого лампой, равна 0.3 А. Какой заряд протемчёт через лампу 10 ми???
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