Помогите пожалуйста решить задачу двумя способами. Крошечка-хаврошечка собрала с одной яблони 4 корзины яблок, по.?...кг в каждой. Сколько всего килограммов яблок собрала крошечка-хаврошечка с этой яблони? Дополните условие з...
Математика
Помогите пожалуйста решить задачу двумя способами. Крошечка-хаврошечка собрала с одной яблони 4 корзины яблок, по.?...кг в каждой. Сколько всего килограммов яблок собрала крошечка-хаврошечка с этой яблони? Дополните условие задачи таким числом, чтобы в ответе получилось число больше 30, но меньше 90. Попробуйте найти два варианта.
Ответ(ы):
Гость:
Вариант 1: Всего собрала 40 кг., тогда 40:4=10 кг - в каждой корзине Вариант 2: Всего собрала 76 76:4=19 в каждой корзине
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Запишите словосочетания с отглагольными прилагательными и причастиями в два сто??бика. Первый столбик : от глаголов сов(что сделать?)вида. Второй с...
Английский язык
Подчеркните глагол-сказуемое в действительном залоге и укажите его видовременну?? форму. 1) The new term started last week. 2) Closer examinat...