Помогите пожалуйста решить задачу двумя способами. Крошечка-хаврошечка собрала с одной яблони 4 корзины яблок, по.?...кг в каждой. Сколько всего килограммов яблок собрала крошечка-хаврошечка с этой яблони? Дополните условие з...

Математика
Помогите пожалуйста решить задачу двумя способами. Крошечка-хаврошечка собрала с одной яблони 4 корзины яблок, по.?...кг в каждой. Сколько всего килограммов яблок собрала крошечка-хаврошечка с этой яблони? Дополните условие задачи таким числом, чтобы в ответе получилось число больше 30, но меньше 90. Попробуйте найти два варианта.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Вариант 1: Всего собрала 40 кг., тогда 40:4=10 кг - в каждой корзине Вариант 2: Всего собрала 76 76:4=19 в каждой корзине
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