Помогите пожалуйста решить задачу двумя способами. Крошечка-хаврошечка собрала с одной яблони 4 корзины яблок, по.?...кг в каждой. Сколько всего килограммов яблок собрала крошечка-хаврошечка с этой яблони? Дополните условие з...

Математика

Помогите пожалуйста решить задачу двумя способами. Крошечка-хаврошечка собрала с одной яблони 4 корзины яблок, по.?...кг в каждой. Сколько всего килограммов яблок собрала крошечка-хаврошечка с этой яблони? Дополните условие задачи таким числом, чтобы в ответе получилось число больше 30, но меньше 90. Попробуйте найти два варианта.

Автор: Гость