Почему весной и летом нужно по разному вести себя при ясной солнечной погоде

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Бывает так, что при ясной солнечной погоде весной на улице стоит мороз. А в такую же ясную погоду летом – плюс 30 и боле. Одежда, знаете ли, разная нужна для мороза и жары. Поэтому и поведение Ваше на улице, в зависимости от температуры окружающей среды, будет разным