Сказка в которой есть шапка-невидимка

Литература
Сказка в которой есть шапка-невидимка
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Автор: Гость
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Гость:
Русская народная сказка "Вещий сон"
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