Напишите СХЕМУ применения сообщающихся сосудов. Помогите, заранее спасибо.
Физика
Напишите СХЕМУ применения сообщающихся сосудов. Помогите, заранее спасибо.
Ответ(ы):
Гость:
В начале опыта резиновую трубку в середине зажимают и в одну из трубок наливают воду. Затем зажим открывают, и вода начинает перетекать в другую трубку до тех пор, пока поверхности воды в обеих трубках не установятся на одном уровне . Можно закрепить одну из трубок в штативе, а другую поднимать, опускать или наклонять в стороны. И в этом случае, как только жидкость успокоится, её уровни в обеих трубках будут одинаковыми
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