Напишите СХЕМУ применения сообщающихся сосудов. Помогите, заранее спасибо.

Гость: Гость:

В начале опыта резиновую трубку в середине за­жимают и в одну из трубок наливают воду. За­тем зажим открывают, и вода начинает перете­кать в другую трубку до тех пор, пока поверх­ности воды в обеих трубках не установятся на одном уровне . Можно закрепить одну из трубок в штативе, а другую поднимать, опускать или наклонять в стороны. И в этом случае, как только жидкость успокоится, её уровни в обеих трубках будут одинаковыми