3 предложения с обособленными приложениями
Русский язык
3 предложения с обособленными приложениями
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Шутил больше отец, мужчина с седыми бакенбардами. Ухаживала за мной нянька,Полька.
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