3 предложения с обособленными приложениями

Русский язык
3 предложения с обособленными приложениями
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Шутил больше отец, мужчина с седыми бакенбардами. Ухаживала за мной нянька,Полька.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Запиши выражение и прочитай их. Увеличь сумму чисел 97 и 103 в 6 раз. умножь 72 на сумму чисел 257 и43.
Ответить
Геометрия
Один из углов треугольника в 2 раза больше второго, а третий угол равен 57°. Определ?? два неизвестных угла треугольника
Ответить
Алгебра
Решите уравнение, 1)3x2=0 2)4x2-1=0 3) 0,3x2+5x=2 4)(x=1)(x-1)=0
Ответить
Русский язык
Составы слов рыженький, пушистый, ласковый, страшный
Ответить
Математика
Примите за единичный отрезок длину 10 клеток тетради и отметьте на координатном луче точки:А(0,7) В(1,2) C(1,8)
Ответить