Решите уравнение, 1)3x2=0 2)4x2-1=0 3) 0,3x2+5x=2 4)(x=1)(x-1)=0
Алгебра
Решите уравнение, 1)3x2=0 2)4x2-1=0 3) 0,3x2+5x=2 4)(x=1)(x-1)=0
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3x^2 =0 x^2 = 0 x = 0 4x^2 - 1 = 0 4x^2 = 1 x^2 = 1/4 x= 1/2 x = - 1/2 0,3x^2 + 5x - 2 = 0 D = 25 + 2,4 = 27,4 x1,2 = ( - 5 +/-√27,4) / 0,09
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