Найдите неизвестное число,обозначенной буквы ПЛИСС!!! ДАЮ 15 БАЛЛОВ!!!!!!!!! а) 1/2+x=5/6 ??)y-1/5=3/10 в)5/6-c=1/3

Математика
Найдите неизвестное число,обозначенной буквы ПЛИСС!!! ДАЮ 15 БАЛЛОВ!!!!!!!!! а) 1/2+x=5/6 ??)y-1/5=3/10 в)5/6-c=1/3
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А)5/6-1/2=4/4  х=4/4 б)3/10+1/5=4/15 у=4/15 в)5/6-1/3=4/3 с=4/3
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