Сделайте морфемный разбор глаголов обменивались исследовать опаздывают заболев??ть
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Сделайте морфемный разбор глаголов обменивались исследовать опаздывают заболев??ть
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Обмен-корень Ива-суффикс Л-суф прош вр А-оконч Сь-постфикс
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