*(2,3+1,6)=4,2*2,3+в используя распределительные свойства умножения найдите значение букв при которых выполняется равенство
Математика
*(2,3+1,6)=4,2*2,3+в используя распределительные свойства умножения найдите значение букв при которых выполняется равенство
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если не ошибаюсь, то вот: 2,3а+1,6а=9,66+b 7.2c-3.9c=3.6-d 3.9a-b=9.66 3.36c-d=3.6
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