Напишите пожалуйста сочинение 5,6 придложений на тему: Чем мне интересен образ Дан??о из произведения Горького даю 60 б

Гость: Гость:

Образ Данко интересен тем, что автор представил его человеком, который ради людей, ради народа пожертвуем всем, даже собственной жизнью. В нем он воплотил черты того, кто может повести за собой народ.Он осветил им путь собственным сердцем. Люди приняли эту жертву, и не придали ей значения.