Напишите пожалуйста сочинение 5,6 придложений на тему: Чем мне интересен образ Дан??о из произведения Горького даю 60 б
Литература
Напишите пожалуйста сочинение 5,6 придложений на тему: Чем мне интересен образ Дан??о из произведения Горького даю 60 б
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Образ Данко интересен тем, что автор представил его человеком, который ради людей, ради народа пожертвуем всем, даже собственной жизнью. В нем он воплотил черты того, кто может повести за собой народ.Он осветил им путь собственным сердцем. Люди приняли эту жертву, и не придали ей значения.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Составьте из данных слов предложения 1).от,находится,метро,городской,культуры,недалеко,парк 2).нашем,памятники,восстановили,многие,в,архитекту...
Литература
Тест по рассказу А.П. Чехова «Хамелеон»Пожалуста ответьте дам 20 балов Главный герой «Хамелеона»: а) Очумелов б) Овсов в) Денис Григорьев ...
Математика
Если в остатке могут быть числа 1,2,3,4,5,6 то какое число - делитель ? Варианты ответо??: 1. 5 2. 6 3. 8 4. четное число Объясните, по...
Литература
Подберите пословицы и загадки о книгах, в том числе в творчестве народов твоего края. Запишите их. ______________________________________________...