Я записал словосочетание : справился с работой. Из-за того что я поставил букву С, это будет словосочетанием или нет? Если нет то подберите мне словосочетание со с любым словом с приставками на з-с.
Русский язык
Я записал словосочетание : справился с работой. Из-за того что я поставил букву С, это будет словосочетанием или нет? Если нет то подберите мне словосочетание со с любым словом с приставками на з-с.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это будет словосочетанием.
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