Решите задачу: В одном парке стояло 50 скамеек. Известно, что 1/2 из них - красные, а 1/5 остальных - синие. Остальные скамьи - жёлтые. На жёлтых скамейках помещаются 3 человека, на синих - в 2 раза больше, а на красных - на 4 ...

Математика

Решите задачу: В одном парке стояло 50 скамеек. Известно, что 1/2 из них - красные, а 1/5 остальных - синие. Остальные скамьи - жёлтые. На жёлтых скамейках помещаются 3 человека, на синих - в 2 раза больше, а на красных - на 4 человека меньше, чем на жёлтой и синей вместе. В другом парке стоит 20 скамеек. И все зелёные. Известно, что на зелёных скамьях помещается столько человек, сколько на красной и жёлтой вместе. Во вторник в первом парке были заполнены все скамейки, а во втором - только половина. В четверг в первом парке было заполнено 3/5 всех скамеек, а во втором - все скамейки. Вопрос: 1. Сколько всего человек было в парках во вторник и четверг? 2. В каком парке их было больше? *Убийственная задача*

Автор: Гость