Решите задачу: В одном парке стояло 50 скамеек. Известно, что 1/2 из них - красные, а 1/5 остальных - синие. Остальные скамьи - жёлтые. На жёлтых скамейках помещаются 3 человека, на синих - в 2 раза больше, а на красных - на 4 ...
Математика
Решите задачу: В одном парке стояло 50 скамеек. Известно, что 1/2 из них - красные, а 1/5 остальных - синие. Остальные скамьи - жёлтые. На жёлтых скамейках помещаются 3 человека, на синих - в 2 раза больше, а на красных - на 4 человека меньше, чем на жёлтой и синей вместе. В другом парке стоит 20 скамеек. И все зелёные. Известно, что на зелёных скамьях помещается столько человек, сколько на красной и жёлтой вместе. Во вторник в первом парке были заполнены все скамейки, а во втором - только половина. В четверг в первом парке было заполнено 3/5 всех скамеек, а во втором - все скамейки. Вопрос: 1. Сколько всего человек было в парках во вторник и четверг? 2. В каком парке их было больше? *Убийственная задача*
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
25красных-5чел 5синих-6 чел 20желтых-3 20зеленых-8 всего в 1м парке 5*25+6*5+20*3=215 во 2м 160 всего во 2м 1/2 чел в1 м все=> 215+160/2=295 215>160→в 1м парке человек больше
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