СРОЧНО НУЖНО!!!!! И БЫСТРО!!!! ОЛИМПИАДУ РЕШАЮ!!!!! Учительница на уроке выдала ученикам карточки на некоторых написано число 15, на остальных 23. Каждый ученик взял три карточки и стал составлять из них числа. Оказалось, что ...

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Раз карточки всего двух типов, а ученики взяли по три карточки, то у каждого в любом случае окажется две одинаковых карточки- либо 15 и 15, либо 23 и 23. Это значит, что все ученики делятся на эти две группы, и общее количество учеников можно найти, суммировав число учеников в каждой из этих двух групп. то есть, 25 + 30 = 55 -всего учеников в классе Далее, из всех учеников, число 1523 могут составить только те, у кого третья карточка отличается от первой пары карточек. Соответственно, у остальных учеников все три карточки одинаковые: 55 - 36 = 19 учеников с тремя одинаковыми карточками