СРОЧНО НУЖНО!!!!! И БЫСТРО!!!! ОЛИМПИАДУ РЕШАЮ!!!!! Учительница на уроке выдала ученикам карточки на некоторых написано число 15, на остальных 23. Каждый ученик взял три карточки и стал составлять из них числа. Оказалось, что ...
Алгебра
СРОЧНО НУЖНО!!!!! И БЫСТРО!!!! ОЛИМПИАДУ РЕШАЮ!!!!! Учительница на уроке выдала ученикам карточки на некоторых написано число 15, на остальных 23. Каждый ученик взял три карточки и стал составлять из них числа. Оказалось, что число 1515 могут сложить из своих карточек 25 учеников, число 2323 - 30 учеников, а число 1523 - 36 учеников. У скольких учащихся три карточки одинаковы?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Раз карточки всего двух типов, а ученики взяли по три карточки, то у каждого в любом случае окажется две одинаковых карточки- либо 15 и 15, либо 23 и 23. Это значит, что все ученики делятся на эти две группы, и общее количество учеников можно найти, суммировав число учеников в каждой из этих двух групп. то есть, 25 + 30 = 55 -всего учеников в классе Далее, из всех учеников, число 1523 могут составить только те, у кого третья карточка отличается от первой пары карточек. Соответственно, у остальных учеников все три карточки одинаковые: 55 - 36 = 19 учеников с тремя одинаковыми карточками
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