Ответьте пожалуйста! Можно ли назвать Печорина "фаталистом"? Заранее благодарю.

Литература
Ответьте пожалуйста! Можно ли назвать Печорина "фаталистом"? Заранее благодарю.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я думаю нет Так как, фаталист- это сукверный чаловек, верящий в судьбу и тд. А Печорин всю жизнь пытался выяснить есть ли судьба или нет, и если есть, то кто главнее, он или судьба. Так как в канце последней главы, точного ответа на этот вопрос нет, я думаю Печорин так и не нашел ответ поэтому 50/50
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Қазақ тiлi
Сочинение на тему Жақсылық на казахском языке
Ответить
Русский язык
Сделайте морфемный разбор глаголов обменивались исследовать опаздывают заболев??ть
Ответить
Українська мова
Слова цієї частини мови поділяються на особові заперечні означальні а ще можуть бути?
Ответить
Математика
*(2,3+1,6)=4,2*2,3+в используя распределительные свойства умножения найдите значение букв при которых выполняется равенство
Ответить
Русский язык
Я записал словосочетание : справился с работой. Из-за того что я поставил букву С, это будет словосочетанием или нет? Если нет то подберите мне сло...
Ответить