Ответьте пожалуйста! Можно ли назвать Печорина "фаталистом"? Заранее благодарю.
Литература
Ответьте пожалуйста! Можно ли назвать Печорина "фаталистом"? Заранее благодарю.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я думаю нет Так как, фаталист- это сукверный чаловек, верящий в судьбу и тд. А Печорин всю жизнь пытался выяснить есть ли судьба или нет, и если есть, то кто главнее, он или судьба. Так как в канце последней главы, точного ответа на этот вопрос нет, я думаю Печорин так и не нашел ответ поэтому 50/50
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