Ре­ши­те урав­не­ние (-5x+3)(-x+6)=0 Если кор­ней не­сколь­ко, за­пи­ши­те их в ответ в по­ряд­ке воз­рас­та­ния, через точку с за­пя­той

Алгебра
Ре­ши­те урав­не­ние (-5x+3)(-x+6)=0 Если кор­ней не­сколь­ко, за­пи­ши­те их в ответ в по­ряд­ке воз­рас­та­ния, через точку с за­пя­той
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В этом уравнении 2 корня если надо в порядке возрастания то вот:  1)х=0,6 2)х=6
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