Примите за единичный отрезок длину 10 клеток тетради и отметьте на координатном луче точки:А(0,7) В(1,2) C(1,8)
Математика
Примите за единичный отрезок длину 10 клеток тетради и отметьте на координатном луче точки:А(0,7) В(1,2) C(1,8)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если единичный отрезок 10 клеток, то каждая клетка - это 0,1. Точка А от нуля (0) вправо лежит на 7-ой клетке, т.В - на 12-о, т. С - на 18-ой.
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