Примите за единичный отрезок длину 10 клеток тетради и отметьте на координатном луче точки:А(0,7) В(1,2) C(1,8)

Математика
Примите за единичный отрезок длину 10 клеток тетради и отметьте на координатном луче точки:А(0,7) В(1,2) C(1,8)
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если единичный отрезок 10 клеток, то каждая клетка - это 0,1. Точка А от нуля (0) вправо лежит на 7-ой клетке, т.В - на 12-о, т. С - на 18-ой.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Ре­ши­те урав­не­ние (-5x+3)(-x+6)=0 Если кор­ней не­сколь­ко, за­пи­ши­те их в ответ в по­ряд­ке воз­рас­та­ния, через точку с за­пя­той
Ответить
Математика
Найдите неизвестное число,обозначенной буквы ПЛИСС!!! ДАЮ 15 БАЛЛОВ!!!!!!!!! а) 1/2+x=5/6 ??)y-1/5=3/10 в)5/6-c=1/3
Ответить
Английский язык
Очень прошу проверить грамматику в кратком рассказе о любимом книжном персонаже. Спасибо. My favourite book characters is the Edmond Dantes. From...
Ответить
Алгебра
СРОЧНО НУЖНО!!!!! И БЫСТРО!!!! ОЛИМПИАДУ РЕШАЮ!!!!! Учительница на уроке выдала ученикам карточки на некоторых написано число 15, на остальных 23...
Ответить
Литература
Ответьте пожалуйста! Можно ли назвать Печорина "фаталистом"? Заранее благодарю.
Ответить