Составы слов рыженький, пушистый, ласковый, страшный
Русский язык
Составы слов рыженький, пушистый, ласковый, страшный
Ответ(ы) на вопрос:
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Рыж-корень,еньк-суффикс,ий-окончание Пуш-корень,ист-суффикс,ый-окончание Ласк-корень,ов-суффикс,ый-коночание Страш-корень,н-суффикс,ый-окончание
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