3 предложения со сравнением

Гость: Гость:

Встречи со сказками К.Чуковского всегда волнуют,как прохладный ветерок детства В комнате началось такое веселое потре кивание свечей,будто вокруг беспрерывно лопались сухие стручки акации Вся расцвеченная,площадь то движется вперед,то вдруг останавливается ,и тысячи людских голов поднимают кверху глаза:над Москвой мчатся стаи самолетов -то гусиным треугольником,то меняя построение,как стеклышки в калейдоскопе