3 предложения со сравнением
Русский язык
3 предложения со сравнением
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Девочка прыгала, словно кузнечик Мама улыбнулась, как солнце улыбается по утрам Братик капризничал, будто младенец
Гость:
Встречи со сказками К.Чуковского всегда волнуют,как прохладный ветерок детства В комнате началось такое веселое потре кивание свечей,будто вокруг беспрерывно лопались сухие стручки акации Вся расцвеченная,площадь то движется вперед,то вдруг останавливается ,и тысячи людских голов поднимают кверху глаза:над Москвой мчатся стаи самолетов -то гусиным треугольником,то меняя построение,как стеклышки в калейдоскопе
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