3 сложных предложения,с полным синтаксическим разбором слова

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Синтаксический разбор предложения Просто о синтаксическом разборе предложения Охарактеризовать предложение по цели высказывания: повествовательное, вопросительное или побудительное. По эмоциональной окраске: восклицательное или невосклицательное. По наличию грамматических основ: простое или сложное. Затем, в зависимости от того, простое предложение или сложное: Если простое: 5. Охарактеризовать предложение по наличию главных членов предложения: двусоставное или односоставное, указать, какой главный член предложения, если оно односоставное (подлежащее или сказуемое). 6. Охарактеризовать по наличию второстепенных членов предложения: распространённое или нераспространённое. 7. Указать, осложнено ли чем-либо предложение (однородными членами, обращением, вводными словами) или не осложнено. 8. Подчеркнуть все члены предложения, указать части речи. 9. Составить схему предложения, указав грамматическую основу и осложнение, если оно есть. Если сложное: 5. Указать, какая связь в предложении: союзная или бессоюзная. 6. Указать, что является средством связи в предложении: интонация, сочинительные союзы или подчинительные союзы. 7. Сделать вывод, какое это предложение: бессоюзное (БСП), сложносочинённое (ССП) сложноподчинённое (СПП). 8. Разобрать каждую часть сложного предложения, как простое, начиная с пункта №5 соседнего столбца. 9. Подчеркнуть все члены предложения, указать части речи. 10. Составить схему предложения, указав грамматическую основу и осложнение, если оно есть.Источник: http://uchim.org/russkij-yazyk/sintaksicheskij-razbor