3. Возраст дедушки выражается наименьшим трёхзначным числом, которое записываетс?? различными цифрами. Сколько лет дедушке?
Математика
3. Возраст дедушки выражается наименьшим трёхзначным числом, которое записываетс?? различными цифрами. Сколько лет дедушке?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дедушке 100 лет Эта надпись бессмысленна просто тает должен составлять не менее 20 символов
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