3. Возраст дедушки выражается наименьшим трёхзначным числом, которое записываетс?? различными цифрами. Сколько лет дедушке?

Математика
3. Возраст дедушки выражается наименьшим трёхзначным числом, которое записываетс?? различными цифрами. Сколько лет дедушке?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дедушке 100 лет Эта надпись бессмысленна просто тает должен составлять не менее 20 символов
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