3 высказывание о дружбе объяснить зяпытые и написание
Русский язык
3 высказывание о дружбе объяснить зяпытые и написание
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Добрая дружба два года живёт Дружба воде не утонет Дружба лутче каменного моста
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