3 высказывание о дружбе объяснить зяпытые и написание

Русский язык
3 высказывание о дружбе объяснить зяпытые и написание
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Автор: Гость
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Гость:
Добрая дружба два года живёт Дружба воде не утонет Дружба лутче каменного моста
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