30 баллов!помогите срочно!!!!!!!!!!!!

Алгебра
30 баллов!помогите срочно!!!!!!!!!!!!
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ну вообще тут ответ 0 
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
В приведённых ниже предложениях из прочитанного текста пронумерованы все запяты??. Выпишите цифру, обозначающую запятую между частями сложного пред...
Ответить
Алгебра
Решите пожалуйста , буду очень благодарен .
Ответить
Математика
Номер 1382!!!!!Умоляю!!!
Ответить
Математика
У Ивана и Петра вместе 980р... У Ивана и Никиты вместе 930р... А у Петра и Никиты вместе 890р сколько денег у каждого из них? Проверь решение.
Ответить
Алгебра
Помогите ! Найти производную функции: y=x2+3x-1
Ответить