Три подруги вышли в белом,зеленом и синих платьях.Их туфли тоже были белого,зеленого и синего цветов. известно что только у Ани цвет платья и цвет туфель совпадали.ни платье ни туфли Вали не были белыми,Наташа была в зеленых ту...

Математика
Три подруги вышли в белом,зеленом и синих платьях.Их туфли тоже были белого,зеленого и синего цветов. известно что только у Ани цвет платья и цвет туфель совпадали.ни платье ни туфли Вали не были белыми,Наташа была в зеленых туфлях.
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Аня-белое платье, белые туфли Наташа-синее платье, зелёные туфли Валя-зелёное платье, синие туфли
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