Три подруги вышли в белом,зеленом и синих платьях.Их туфли тоже были белого,зеленого и синего цветов. известно что только у Ани цвет платья и цвет туфель совпадали.ни платье ни туфли Вали не были белыми,Наташа была в зеленых ту...

Математика

Три подруги вышли в белом,зеленом и синих платьях.Их туфли тоже были белого,зеленого и синего цветов. известно что только у Ани цвет платья и цвет туфель совпадали.ни платье ни туфли Вали не были белыми,Наташа была в зеленых туфлях.

Автор: Гость