Разложите на множители: k^3 - 4k^2 + 20k - 125
Алгебра
Разложите на множители: k^3 - 4k^2 + 20k - 125
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
k^3-4k^2+20k-125=(k^3-125)-4k(k-5)=(k-5)(k^2+5k+25)-4k(k-5)=(k-5)(k^2+5k+25-4k)=(k-5)(k^2+k+25)
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