Найди периметр треугольника,если сторона АВ равна 15см,сторонаВС на 8см больше,а сторонаАС на 5см меньше стороны ВС.

Математика

Найди периметр треугольника,если сторона АВ равна 15см,сторонаВС на 8см больше,а сторонаАС на 5см меньше стороны ВС.

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