Одно из неизвестных, но, как мне кажется, великих мест в нашей природе находится всего в десяти километрах от бревенчатого дома, где я живу каждое лето. Вопрос,почему после " в нашей природе" не нужно ставить запятую ?

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Одно из неизвестных, но, как мне кажется, великих мест в нашей природе находится всего в десяти километрах от бревенчатого дома, где я живу каждое лето. Вопрос,почему после " в нашей природе" не нужно ставить запятую ?

Автор: Гость