Одно из неизвестных, но, как мне кажется, великих мест в нашей природе находится всего в десяти километрах от бревенчатого дома, где я живу каждое лето. Вопрос,почему после " в нашей природе" не нужно ставить запятую ?

Русский язык
Одно из неизвестных, но, как мне кажется, великих мест в нашей природе находится всего в десяти километрах от бревенчатого дома, где я живу каждое лето. Вопрос,почему после " в нашей природе" не нужно ставить запятую ?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А зачем она там? Это просто обстоятельство.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Ответь пожалуйста и скпжите букву
Ответить
Математика
Найди периметр треугольника,если сторона АВ равна 15см,сторонаВС на 8см больше,а сторонаАС на 5см меньше стороны ВС.
Ответить
Математика
Выполните действие 3 3/4+1 1/2 3 2/7-6/7 помогите Прошу
Ответить
Русский язык
Разбор преложения<< Он топит печь и выгребая из неё золу выбрасывает рядом с до??ом>> помогите пожалуста
Ответить
История
Выясните,какие древнерусские города,пройдя через столетия,сохранились и сегодня
Ответить