30 Баллов. Построить график функции. y=3x+|5x-10

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Нужно рассмотреть три случая для модуля: 1. модуль равен 0, это возможно при х=2, отсюда у=6. Это будет вершиной графика (нижняя точка графика модуля "галочки") 2. При х>2, получаем у=3х+5х-10, у=8х-10 это прямая строим по имеющейся точке (2;6), вторую любую, допустим (5;30) 3. При x<2, получаем у=3х-5х+10, у=10-2х это прямая строим по имеющейся точке (2;6), вторую любую, допустим (-5;20)