30 БАЛЛОВ!!! Пожалуйста, помогите с переводом текста, желательно дословно! Заране?? огромное спасибо!!!

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"Путешествие к центру земли", рассказ Jules Verne - это приключенческий рассказ о профессоре Otto Lidenbrock и о его племяннике Axel. После того как они нашли мистическое послание от исследователя Arne Sacnussemm в старой книге, они отправились в опасное приключение чтобы посмотреть на центр земли. Во время приключения их плот сломался посреди скал и они начали исследовать удивительное место...