В готовом дз написано,что "открытый луч с началом в точке 5"но мне кажется,что (с началом в точке 5) писать не нужно. Я права?

Алгебра

В готовом дз написано,что "открытый луч с началом в точке 5"но мне кажется,что (с началом в точке 5) писать не нужно. Я права?

Автор: Гость