В готовом дз написано,что "открытый луч с началом в точке 5"но мне кажется,что (с началом в точке 5) писать не нужно. Я права?
Алгебра
В готовом дз написано,что "открытый луч с началом в точке 5"но мне кажется,что (с началом в точке 5) писать не нужно. Я права?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Правильно будет открытый луч с началом в точке 5.
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