Выписать 2 слова лексические и грамматические!!! Пожалуйста помогите!!

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Лексическое: Померник - меряет температуру филлы. Филла - темная жидкость, используемая в науке, а также на заводах. Грамматическое : Померник - сущ., муж.р., 2 скл., ед.ч. Филла - сущ., ж.р., 1 скл., ед.ч