В яких словах букви я ю є позначить два звуки а в яких один. оле, люди, юра, жирні, яс??руб, людина, читальні, щастя, ялта, єдиний, вечірня, марія

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В яких словах букви я ю є позначить два звуки а в яких один. оле, люди, юра, жирні, яс??руб, людина, читальні, щастя, ялта, єдиний, вечірня, марія

Автор: Гость