В яких словах букви я ю є позначить два звуки а в яких один. оле, люди, юра, жирні, яс??руб, людина, читальні, щастя, ялта, єдиний, вечірня, марія

Українська мова
В яких словах букви я ю є позначить два звуки а в яких один. оле, люди, юра, жирні, яс??руб, людина, читальні, щастя, ялта, єдиний, вечірня, марія
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1)1 звук 2)  - 3)2 зв 4)2 зв 5)2 зв 6)2 зв 7)2 зв
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