Автобус v 60км/ч ехал3,5ч за сколько ч автобус проедет этоже раст если увеличить скорость на 10км/ч

Математика

Автобус v 60км/ч ехал3,5ч за сколько ч автобус проедет этоже раст если увеличить скорость на 10км/ч

Автор: Гость