Автобус v 60км/ч ехал3,5ч за сколько ч автобус проедет этоже раст если увеличить скорость на 10км/ч
Математика
Автобус v 60км/ч ехал3,5ч за сколько ч автобус проедет этоже раст если увеличить скорость на 10км/ч
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
60*3.5=210 км проехал 60+10=70км/ч 210:70=3часа
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