Мини сочинение на тему : Настоящий друг
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Мини сочинение на тему : Настоящий друг
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У меня есть много друзей,но самый лучший это (свое мнение).Он помогает мне всегда,в любых ситуациях, я тоже ему конечно же помогаю.Мы очень дружны.Я Люблю своего друга.
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