Канда продали 840 кг картофеля, осталась продать на 240кг больше, чем продали.Сколько килограмов картофеля было сначала.
Математика
Канда продали 840 кг картофеля, осталась продать на 240кг больше, чем продали.Сколько килограмов картофеля было сначала.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)840+240=1080(кг)-осталось продать 2)1080+840=1920(кг)-было сначала
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Українська мова
В яких словах букви я ю є позначить два звуки а в яких один. оле, люди, юра, жирні, яс??руб, людина, читальні, щастя, ялта, єдиний, вечірня, марія
Окружающий мир