Канда продали 840 кг картофеля, осталась продать на 240кг больше, чем продали.Сколько килограмов картофеля было сначала.

Математика

Канда продали 840 кг картофеля, осталась продать на 240кг больше, чем продали.Сколько килограмов картофеля было сначала.

Автор: Гость