В каком случае пишется разделительный ь и ъ быстро 2 класс

Русский язык
В каком случае пишется разделительный ь и ъ быстро 2 класс
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Разделительный ъ пишется перед буквами е ё ю я только после приставок. в остальных случаях пишется ь например: Съёмка. Приставка и буква ё
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