В каком случае пишется разделительный ь и ъ быстро 2 класс
Русский язык
В каком случае пишется разделительный ь и ъ быстро 2 класс
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Разделительный ъ пишется перед буквами е ё ю я только после приставок. в остальных случаях пишется ь например: Съёмка. Приставка и буква ё
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Українська мова
В яких словах букви я ю є позначить два звуки а в яких один. оле, люди, юра, жирні, яс??руб, людина, читальні, щастя, ялта, єдиний, вечірня, марія
Окружающий мир
Русский язык