Выполни проверку вычитания сложением в третьем примере 506021-378514 заранее спасибо
Математика
Выполни проверку вычитания сложением в третьем примере 506021-378514 заранее спасибо
Ответ(ы) на вопрос:
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506021-378514 равно127507
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